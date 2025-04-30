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Eşref Rüya'da Duygusal Anlar: Nisan ve Eşref'in Sırları Ortaya Çıkıyor

Eşref Rüya'da Duygusal Anlar: Nisan ve Eşref'in Sırları Ortaya Çıkıyor
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Kanal D'nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya' bu akşam duygusal bir bölümüyle ekranlara gelecek. Nisan’ın Eşref'i öpmesiyle başlayan olaylar, ikili arasındaki duygusal karmaşayı derinleştiriyor. İzleyiciler, Eşref’in 'Düşersen tutarım, tutarsam da bırakmam' cümlesiyle ekran başına kilitlenecek.

KANAL D'nin dikkat çeken dizisi ' Eşref Rüya' duygusal bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Nisan'ın aniden Eşref'i öpmesiyle şaşıran Eşref, 'Rüya' ile 'Nisan' arasında sıkışıp kalacak. Bu akşam ekrana gelecek dizide Nisan, Çiğdem'in Eşref'e olan takıntısından şüphelenmeye başlarken, Ekip de Nisan'dan şüphelenecek. Duygularına yenik düşen Eşref'in Nisan'a söylediği 'Tutarsam bırakmam' cümlesi izleyiciyi ekran başına bağlayacak. İntikam oyunlarının ortasında kalan Nisan ve Eşref, her şeye rağmen kalplerinin sesini dinlemeyi seçecekler mi?

'DÜŞERSEN TUTARIM, TUTARSAM DA BIRAKMAM'

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya, duygu yüklü bir bölümle ekrana gelecek. Dizide ilk kez asansörde karşılaşan ikilinin yine asansördeki duygusal diyalogları izleyiciyi derinden etkileyecek. Nisan'ın 'İyi hissetmiyorum kendimi, düşer bayılırım burada' dediği anlarda Eşref, 'Düşersen tutarım, tutarsam da bırakmam' sözleri bölüme dair büyük merak uyandırıyor.

Eşref Rüya bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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