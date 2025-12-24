Eşref Rüya'da hesaplaşma gecesi

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da bu akşam heyecan doruğa çıkıyor. Eşref'in Kadir'e, Çiğdem'in ise Eşref'e silah doğrulttuğu tanıtım, yeni bölümde kopacak fırtınanın ipuçlarını verdi. İhtiyar'ın, Eşref Tek'in öldürülmesi talimatını kendi yöntemleriyle ilettiği anların yer aldığı fragmanda, Kadir'in yoğun bakımda kameralara yansıması kafaları karıştırdı. Kenan'ın, Dinçer'e gözyaşları içinde Eşref'i öldürmesi için adeta yalvarması, Kadir'in durumuna dair kaygıları artırdı.

KONSER KANA BULANDI

'Ben her şeyi Eşref için yapıyorum' sözleriyle dikkat çeken Nisan'ın, otelde verdiği konser sırasında silahların patlaması fragmanın en çarpıcı sahnesi oldu. Finalde Eşref'in kollarında vurulmuş halde görülen Nisan, sadece Eşref'i değil, izleyenleri de endişelendirdi. Bir yanda yaşam mücadelesi veren Kadir, diğer yanda kurşunların hedefi olan Nisan derken, yeni bölüm için nefesler tutuldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.