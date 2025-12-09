Haberler

Ebru Aytemur, Eşref Rüya'daki performansıyla tam not alıyor

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, oyuncuları ve çarpıcı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ebru Aytemur'un canlandırdığı Gonca ile Necip Memili'nin Deli Gürdal karakteri arasındaki inişli çıkışlı ilişki, sanal medyada büyük yankı uyandırıyor. Gonca'nın hamilelik durumu ise merak konusu.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hikayesi ve oyuncularıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Ebru Aytemur, güçlü oyunculuğu ve ekran enerjisiyle dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri olurken, performansı izleyiciden tam not alıyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ

Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya'nın çok konuşulan isimlerinden Necip Memili'nin canlandırdığı 'Deli Gürdal' ile Ebru Aytemur'un hayat verdiği takıntılı, mücadeleci ve sevgi dolu avukat Gonca arasındaki inişli çıkışlı ilişki, her bölüm sanal medyanın gündemine oturuyor.

'GERÇEK HAYATTA KİMSE DAYANAMAZ'

Gürdal'ın çapkınlıklarına bile göz yumabilen, zaman zaman patlayacak gibi olsa da ilişkisini ayakta tutmak için çabalayan Gonca, sanal medyada 'Sabır taşı Gonca', 'Gerçek hayatta kimse dayanamaz', 'iki deli bir araya gelmemeliydi' yorumlarıyla anılıyor. Her kavga ettiklerinde barışmaları, barıştıklarında ise yeniden atışmaları izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gonca'nın Gürdal'a boyun eğmeyen ama ondan vazgeçemeyen tavrı seyircide hem merak hem de sempati uyandırıyor.

'HEMEN EĞLENMEYE BAŞLIYORUZ'

Dizideki çatışmalı aşkı başarıyla canlandıran Aytemur, partneri Memili ile olan uyumlarından şöyle bahsediyor: Necip Memili çok başarılı bir oyuncu. Biz ikimiz prova alınırken bile eğlenmeye başlıyoruz.

GONCA HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEYECEK Mİ

Geçtiğimiz bölümde yine hararetli bir tartışmaya tutuşan çift, izleyiciyi şaşkına çevirdi. Gonca, hamile olduğunu açıklamak üzereyken ikili bir kez daha kavgaya başladı. Gürdal ve Gonca cephesinde fırtınanın dinip dinmeyeceği, Gonca'nın hamilelik gerçeğini açıklayıp açıklayamayacağı ise merak konusu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
