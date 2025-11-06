Haberler

Eşref Rüya, Çarşamba Gecesinin En Çok İzlenen Dizisi Oldu

Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, son bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Nisan'ın sahnedeyken fenalaşması ve Eşref'in müdahalesi izleyicileri ekrana kilitledi. Dizi, çarpıcı olaylarla dolu bölümüyle izlenme rekorları kırdı.

KANAL D'nin fenomen yapımı Eşref Rüya, çarşamba ekranının en çok izlenen dizisi oldu. Heyecan dolu Eşref Rüya'da Nisan'ın şarkı söylerken fenalaşması ve Eşref'in sahneye fırlayıp kahraman misali Nisan'ı tutması, bölüme damga vurdu.

EŞREF'TEN KADİR'E BÜYÜK DARBE

Aksiyon ve duygu dolu bölümde Eşref, Kadir'le birlikte Hasan'ın adamlarına karşı mücadele ederken Kadir, onu bir kez daha yüzüstü bırakıp kaçtı. Gürdal, Faruk ve Müslüm'ün desteğiyle çatışmadan kurtulan Eşref, Hasan'ın mekanına baskın düzenledi. Ekip, Hasan'ın adamlarını takibe alarak Hıdır'ı kurtarmayı başardı. Aynı zamanda Eşref, piyasayı ele geçirmeye çalışan Kadir'in planlarını bozarak mallarının yüklü olduğu kamyonu ateşe verdi.

NİSAN, GEÇMİŞİN PEŞİNDE

Nisan, Dinçer'in odasında bulduğu fotoğrafın hesabını sordu ama fotoğraftakilerin kim olduğunu hatırlamaması Dinçer'i bir nebze rahatlattı. Geçmişe dair kafasındaki soru işaretlerini gidermek isteyen Nisan, Irmak'tan yardım istedi. Ancak Eşref'ten gizli hareket etmek istemeyen Irmak, Eşref'i de durumdan haberdar etti.

EŞREF, HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE NİSAN'A KOŞTU

Diziye damga vuran final bölümünde ise Nisan sahnedeyken, Eşref kimseye fark ettirmeden mekana girdi ve onu hayranlıkla izlemeye başladı. Nisan, şarkısını söylerken Eşref'i görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Fakat o sırada çocukluğunu ona hatırlatan papatyaları başka bir masada görünce bir anda fenalaştı. Sahneden düşmek üzereyken Eşref tereddüt etmeden sahneye fırlayıp Nisan'ı tuttu.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Temponun bir an olsun düşmediği Eşref Rüya, Tüm Kişiler'de 7.94 izlenme oranı ve 22.55 izlenme payı, AB'de 6.55 izlenme oranı ve 20.79 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8.14 izlenme oranı ve 22.56 izlenme payıyla en çok izlenen dizi oldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
