Haberler

Esra Ezmeci'ye hapis cezası

Esra Ezmeci'ye hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci'nin iş yerinde kullandığı "klinik psikolog" unvanının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimleri sonrası başlatılan yargı sürecinde mahkeme, Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası verdi.

  • Esra Ezmeci, ofis tabelasında 'klinik psikolog' unvanını kullanması nedeniyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Mahkeme, Esra Ezmeci'ye Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verdi.
  • Esra Ezmeci, hakkındaki karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" unvanını kullandığı tespit edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede Ezmeci'nin bu unvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını belirledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattı ve iddianame düzenledi. İddianamede, Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki unvan kullandığına dikkat çekildi.

"UNVANI KULLANMADIM" SAVUNMASI

Son TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve yüksek lisans yaptığını öne sürdü; "klinik psikolog" unvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.

MAHKEMEDEN 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu buldu ve 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verdi.

İTİRAZ YOLUNA GİTTİ

Ezmeci, hakkında verilen kararı üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Esra sana bir akıl kıytırık bir üniversite bul orada kıytırık bir ortalama al oradan hop İstanbul Üniversitesi geçiş işlem tamam öbür türlü zeka isterler uzun yol yapamazsın ( Kaynak : Eko ve jetde smaç serisi)

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

mgk troll maaşları yatmış bakıyorum. o tür hileleri anca sizinkiler iyi bilir. buradan en az on tane sahte diploma örneği veririrm.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı