Esra Ezmeci'ye hapis cezası

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" unvanını kullandığı tespit edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede Ezmeci'nin bu unvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını belirledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattı ve iddianame düzenledi. İddianamede, Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki unvan kullandığına dikkat çekildi.

"UNVANI KULLANMADIM" SAVUNMASI

Son TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve yüksek lisans yaptığını öne sürdü; "klinik psikolog" unvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.

MAHKEMEDEN 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu buldu ve 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verdi.

İTİRAZ YOLUNA GİTTİ

Ezmeci, hakkında verilen kararı üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti.