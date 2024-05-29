Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Murat Bey, evli bir kadınla yasak aşk yaşadığını ve sonrasında başına gelen korkunç olayı anlattı. Yasak aşkının eşi tarafından yüzüne kezzap atılan ve gözlerini kaybeden Murat Bey, kendisini aldattığını söylediği kadınla da canlı yayında yüzleşti.

"YASAK AŞKIMIN KOCASI BANA PUSU KURUP YÜZÜME KEZZAP ATTI"

Yasak aşkından dünyaya gelen çocuğunu kavuşmak için canlı yayına çıkan Murat Bey, "Ben 19 yaşındaydım o da benden 12 yaş büyüktü. İnternet ortamında tanıştık, evli olduğunu biliyordum. 1 ay normal arkadaştık bana eşiyle ilgili dertlerini anlatıyordu. Beni hep bir yerlere çağırdı ama ben gitmedim. Sonra bir kere buluştuk ve ilişkimiz başladı. Çok sık görüşmüyorduk, buluştuğumuzda birliktelik yaşıyorduk. Bir gün arkadaşımla otururken o kadının başka erkeklerle de konuştuğunu öğrendim. Sordum ama inkar etti. Ben de o adamla kavga ettim. O adam sonra gidip benim bu kadınla birlikte olduğumu herkese söylüyor. Kadının eşine de 'karın başka adamlarla aşk yaşıyor' diye. Kadın benim ve eşi dışında 2 adamla daha görüşüyordu. Adam gece eve geldiğinde karısının benimle mesajlaştığını görüp dövüyor. Bu olaydan 1,5 yıl sonra İstanbul'da bana pusu kurup yüzüme kezzap attı. Kadın, kocasının benim yüzüme kezzap atacağını biliyordu bana söyledi ama inanmak istemedim. 2 ay hastanede kaldım. Kadın birçok adamla birlikte olmuş. Beni hipnoz etti, onunla birlikte oldum. Kapıldım ve kıskanç krizlerine girdim. Sonra benden hamile kaldı, o istemedi ama ben istedim" dedi.

HÜLYA HANIM: O KÖR OLUNCA ÇOCUK GİBİ BAKTIM

Murat Bey, daha sonra imam nikahı kıydıkları sevgilisinin kendisini de başka erkeklerle aldattığını, çocuğunu da kendisine göstermediğini belirtti. Bebeğinin öyle bir ortamda büyümesini istemeyen Murat Bey'in iddialarından sonra Hülya Hanım da canlı yayına bağlandı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Hülya Hanım şunları söyledi: "Kendi yaptıklarını da anlatsın. Benim yuvamı dağıttı. Benim eşim onun yüzünü yakınca yanına gittim yalnız bırakmadım. Gözü kör olduğu için vicdanımdan dolayı yanında oldum. Beni zamanında rahatsız etti ondan yuvamı dağıttım. Çocuklarım dahil herkes bana karşı çıktı ama yanında olmaya devam ettim. Buraya çıkıp kendi kendini rezil etmesin. Gözüm görmüyor diye yalan söylüyor. Dün evime sosyal hizmetler geldi. Benden çocuğu alıp kendi bakacakmış, o kör gözüyle nasıl bakacak. Kocamdan boşandım ama iddet müddet süresi dolmadığı için imam nikahı kıydık. Ben ona evde çocuklar gibi bakıyordum. Biz bebek 3 aylıkken ayrıldık, 7-8 aydır görüşmüyoruz. Eski eşim cezaevinden çıktıktan sonra bizi öldürmek için kapımıza kurşun bıraktı. Murat'ın ailesini reyin aldı, biz de evde kavga ettik. O esnada sobanın üzerindeki sıcak suyu alıp benim sırtımı yaktı."