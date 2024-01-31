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Esra Erol'un çabaları sonucu Doğan Gözler tutuklandı

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Esra Erol'un programında kaybolan 15 yaşındaki Z.Y'nin bulunması için yapılan aramalar sonucunda, Doğan Gözler Gaziantep'te yakalandı ve tutuklandı. Yüksel Hanım, Doğan Gözler'in bu eylemi intikam amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Esra Erol peşini bırakmadı, Doğan Gözler tutuklandı.

Yüksel Hanım Doğan Gözler'in bunu intikam için yaptığını ifade etti. 15 yaşındaki Z.Y'nin bulunması için gelen ihbarı tek tek değerlendiren Esra Erol, haftalar süren aramalardan sonra Z.Y. ve Doğan Gözler Emniyet ekipleri tarafından bulundu.

Gaziantep'te yakalanan 35 yaşındaki Doğan Gözler genç kızı alıkoymaktan tutuklandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Gaziantep Esra Erol İnsan Hakları Güvenlik Suç Magazin Güncel Haberler

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