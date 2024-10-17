Üye Girişi
Haberler

Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esra Erol'un programında kendisinden 34 yaş küçük eşini aramaya gelen Ali Rıza Bey, kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenmek istemesi üzerine kızlarından birini öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf sonrası öfkelenen Esra Erol ise "Benim senin gibi bir babam olsa yüzüne bakmam. Böyle bir babam olduğunu söylemeye de utanırım" diyerek tepki gösterdi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programının son yayınlanan bölümüne kendisinden 34 yaş küçük eşini aramaya gelen Ali Rıza Bey'in cinayet itirafı damga vurdu.

"KIZIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUM"

Ali Rıza Bey'e "Kaç evladınız var?" diye soran Esra Erol "5 taneydi. Birinin ölümüne sebep oldum. Öldürdüm" yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı. Esra Erol, "Siz evladınızı öldürdünüz. Öldürme sebebiniz neydi?" diye sordu. Ali Rıza Bey d bu soruya "68 yaşındaki bir adamla evlendirmişler. Ben bitmişim. Biz tartışırken yüzüme tükürdü ondan sonrasını ben bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Esra Erol ise kızını öldürdüğünü itiraf eden Ali Rıza Bey'e "Kendi canına, kendi evladına acımayan başka birine acır mı? Söylenecek herhangi bir şey de yok" sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR BABAM OLSA..."

Ali Rıza Bey diğer çocuklarının kendisi ile görüşmediğini söylemesi üzerine yeniden devreye giren Esra Erol, "Ben de babam olsa ne yüzüne bakarım. Ne hayatımda bundan sonra var ederim. Böyle bir babam olduğunu söylemeye de utanırım. Çocuklar çok haklı" diyerek ağzına geleni söyledi.

KIZINI ÖLDÜREN BABAYA YAŞ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Sözlerinin devamından Ali Rıza Bey'e kendisinden yaşça küçük eşini aramaya gelmesi üzerinden Esra Erol, "Benim ilgilendiğim şey kızının kendisinden yaşça büyük biriyle evlenmesini kabul edemeyen kişinin şu anda aynı şeyden ötürü milyonların önünde ekranlarda olması" dedi.

Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Televizyon Esra Erol 3-sayfa Magazin Cinayet

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı

Böyle öğretmen olmaz olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.