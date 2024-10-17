Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programının son yayınlanan bölümüne kendisinden 34 yaş küçük eşini aramaya gelen Ali Rıza Bey'in cinayet itirafı damga vurdu.

"KIZIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUM"

Ali Rıza Bey'e "Kaç evladınız var?" diye soran Esra Erol "5 taneydi. Birinin ölümüne sebep oldum. Öldürdüm" yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı. Esra Erol, "Siz evladınızı öldürdünüz. Öldürme sebebiniz neydi?" diye sordu. Ali Rıza Bey d bu soruya "68 yaşındaki bir adamla evlendirmişler. Ben bitmişim. Biz tartışırken yüzüme tükürdü ondan sonrasını ben bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Esra Erol ise kızını öldürdüğünü itiraf eden Ali Rıza Bey'e "Kendi canına, kendi evladına acımayan başka birine acır mı? Söylenecek herhangi bir şey de yok" sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR BABAM OLSA..."

Ali Rıza Bey diğer çocuklarının kendisi ile görüşmediğini söylemesi üzerine yeniden devreye giren Esra Erol, "Ben de babam olsa ne yüzüne bakarım. Ne hayatımda bundan sonra var ederim. Böyle bir babam olduğunu söylemeye de utanırım. Çocuklar çok haklı" diyerek ağzına geleni söyledi.

KIZINI ÖLDÜREN BABAYA YAŞ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Sözlerinin devamından Ali Rıza Bey'e kendisinden yaşça küçük eşini aramaya gelmesi üzerinden Esra Erol, "Benim ilgilendiğim şey kızının kendisinden yaşça büyük biriyle evlenmesini kabul edemeyen kişinin şu anda aynı şeyden ötürü milyonların önünde ekranlarda olması" dedi.