Esra Erol'da programında yüzleşen anne ve kız, canlı yayında birbirinin üzerine yürüdü

Evini ve arabasını satarak 1 milyon lira evden kaçan annesini bulmak isteyen genç kız Esra Erol'da programına başvurdu. Kısa sürede bulunan annesiyle canlı yayında yüzleşen genç kız, karşısında gördüğü rahat tavırlardan rahatsız olunca sinirlerine hakim olamadı. Yayında gerilen anne ve kız bir ara birbirinin üzerine yürüdü.

Evini ve arabasını satan Yeliz Doğan'ın hasta eşi ve çocuklarını bırakarak evden kaçtığı ileri sürüldü. Annesini bulmak için programa çıkan İrem, bazı iddialarda bulundu. Kısa sürede bulunan anne ve kız canlı yayında bir araya geldi ama beklenildiği gibi bir kavuşma yaşanmadı.

"ANNE OLAN SARILMAYA ÇALIŞIR"

Canlı yayında bir araya gelen anne ve kız, birbirine sarılıp özlem gidermek yerine ortaya bazı iddialar attı. Annesinin kendisine sahip çıkmadığını ve yasak aşk yaşadığını ileri süren İrem, öfkeden deliye dönünce annesinin üzerine yürüdü. Annesine öfke kusan İrem, "Anne olan, özleyen insan gelip sarılmaya çalışır, değil mi? Kendini affettirmeye, öpmeye çalışır" dedi.

ANNE VE KIZ BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gördüğü rahat tavırlardan rahatsız olarak deliye dönen İrem, yerinden kalkarak annesinin üzerine yürüdü. Kızına karşı geri adım atmayan anne Yeliz Doğan "Gel hadi gel" diyerek İrem'in üzerine yürüdü. İkilinin yerinden kalktığı esnada stüdyoya gelen güvenlik ve ekip anne ve kızı sakinleştirmeye çalıştı. Esra Erol ise İrem'e sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

ESRA EROL'DAN ANNEYE SERT UYARI

Annenin kızına sinkaflı sözler söylemesinden rahatsız olan Esra Erol, "Terbiyenizi takının. Karşınızdakinin evladınız olduğunu unutmayın. Anne olmanız, ondan büyük olmanız bu şekilde davranmanızı gerektirmiyor. İrem de siniriyle bir şey söyledi, onun da yaptığı doğru değildi. Sizinki ondan daha yanlıştı. Kızına 'senin hayatını bitireceğim' dediğini duydum. Ne yapacaksın? Bu sizin düşmanınız değil" dedi.

"KAÇ TANE İNSANLA BİRLİKTE OLDUN"

Yeliz Doğan, kızının yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. Annesinin tek başına yaşamayacağını söyleyen İrem, "Sen o Selçuk Kılıç ile yaşıyorsun ya da Metin Kalaca ile yaşıyorsun. Bağlansın yayına, ilişkiniz neyse o da anlatsın. Kaç tane insanla birlikte oldun belki de, bizi kandırdın" diyerek tepki gösterdi.

"BİR ŞEYİMİZ KALMADI, PARA BİTTİ"

Stüdyoya tekerlekli sandalye ile gelen eş ise Yeliz Doğan'a "Sadece neden gittiğini sormak istiyorum. Neden Yeliz?" diye sordu. Yeliz Doğan ise "Hiçbir şeyimiz kalmadı, para bitti. Bunun açıklamasını sana yapamadım, korktum" yanıtını verdi.