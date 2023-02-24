Esra Erol'da Ailesi... KAN BAĞIŞ NOKTASI İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA FAALİYETE BAŞLADI!
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Esra Erol, Türk Kızılay işbirliği ile başlattığı kan bağış noktası kampanyasıyla İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir kan bağış noktası kurdu.
ESRA EROL BUGÜN HİZMETE BAŞLAYAN KAN BAĞIŞ NOKTASINDAYDI.
Kan bağışının öneminin altını çizen Esra Erol, "Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.
Kısa süre içerisinde kan bağış noktasını faaliyete geçiren Esra Erol, Türkiye'nin birçok noktasına daha kan bağış noktası kurmayı hedeflediğini ifade etti.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin