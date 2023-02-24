Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esra Erol'da Ailesi... KAN BAĞIŞ NOKTASI İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA FAALİYETE BAŞLADI!

Magazin Haberleri

Esra Erol'da Ailesi... KAN BAĞIŞ NOKTASI İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA FAALİYETE BAŞLADI!

Esra Erol, Türk Kızılay işbirliği ile başlattığı kan bağış noktası kampanyasıyla İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir kan bağış noktası kurdu.

ESRA EROL BUGÜN HİZMETE BAŞLAYAN KAN BAĞIŞ NOKTASINDAYDI.

Kan bağışının öneminin altını çizen Esra Erol, "Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.

Kısa süre içerisinde kan bağış noktasını faaliyete geçiren Esra Erol, Türkiye'nin birçok noktasına daha kan bağış noktası kurmayı hedeflediğini ifade etti.

esraerol-kanbagisi.jpg

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title