Esra Erol, Bergüzar Korel'in yeni yaşını kutladı

Esra Erol, sosyal medya hesabından Bergüzar Korel ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak Korel'in yeni yaşını kutladı. Erol, paylaşımında Korel'e dostluğunu ve iyi dileklerini iletti.

Esra Erol, Bergüzar Korel ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak Korel'in yeni yaşını kutladı.

Erol paylaşımına "Canım Bergüz'üm. Seninle her şeyi çok seviyorum. İyi ki doğdun kardeşim. Sağlıkla, huzurla nice yaşlara. Hayatın en her anında dostluğun liman" notunu düştü.

Esra Erol bir sonraki paylaşımında da 'Düğüm' dizisinde rol alan Bergüzar Korel'e karavanda yaptığı sürprizi yayınladı.

Yeni dizisi 'Düğüm' için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel'i sosyal medya kullanıcıları Esra Erol'a benzetmişti.