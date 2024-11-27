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Esra Dermancıoğlu'ndan çok konuşulacak itiraf

Esra Dermancıoğlu'ndan çok konuşulacak itiraf
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Hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir programda kendisine iyi gelen şeyleri anlatırken yaptığı samimi bir itirafla dikkat çekti. Dermancıoğlu'nun verdiği yanıt sosyal medyada da çok konuşuldu.

Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Uzman Psikolog ve Yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu programın yeni bölüm konuğu, Esra Dermancıoğlu oldu. Sosyal medyada enerjik neşesi ve danslarıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu samimi itiraflarda bulundu.

Dermancıoğlu, dans ederken, "Dans etmek ve bu el hareketleri bana çok iyi geliyor" diyerek neşesinin kaynağını paylaştı. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son röportajında "Fırsatım olsa zaten her sabah başka bir coğrafyada, başka bir şehrin içinde uyanmak isterdim. Bu benim ideal hayat şeklim olabilir" dedi.

"O İKİSİ KALSIN BENDE"

Ayrıca, "Bu hayatına dair her şeyi unutsan, neyi unutmak istemezdin?" sorusuna cevap veren Esra Dermancıoğlu şunları söyledi:

"Kızımı unutmak istemezdim. Bir tek kızımı. Onunla geçirdiğim her anımı hatırlamak isterim. Çok mutlu olmuştum ilk seviştiğim adamı da unutmak istemem o beni çok mutlu etmişti. Çok çok iyi hissetmiştim. O ikisi kalsın bende."

Dermancıoğlu'nun sözleri sosyal medyada da gündem olurken, çok sayıda kullanıcıdan da yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Canım Motor Ablam benim iyiki varsın.

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