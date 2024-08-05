Üye Girişi
Haberler

Esra Bilgiç'in yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç'in 'in Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Gökhan Töre ile boşandıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.

İşte ikilinin birlikte yakalanma anı;

Esra Bilgiç'in yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin

Kanunsuz Topraklar Diriliş Ertuğrul Esra Bilgiç Esra Bilgiç Çengelköy Televizyon Magazin Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

 Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?
500

Yorumlar (11)

murat özkan:

Çok ta şeyimde ama fena yakalanmışlar pompasyon

62
11
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Hemde çok fena yakalandılar :-) yaaa iki insan bir birini severse beraber olmaları çok doğal ne büyütülüyor

24
15
yanıtYanıtla
zırzop:

Sabancılarında maşallahı var

35
2
yanıtYanıtla
Aslan Öztürk:

Veren verene

27
3
yanıtYanıtla
Mahmutabla:

Ertuğrul beyimize bu yapılır mı beee

21
2
yanıtYanıtla
Sogun Nn:

ünlü olunca Gökhan toreyi tanımaz. dünya kadar malın olacağına fındık kadar kalbin olsun.

16
2
yanıtYanıtla
Sogun Nn:

pompacı filminin cekimlerine gitmislerdir

8
4
yanıtYanıtla
Kerim Köroğlu:

elini vermiş iken yakalansa ne olur

12
0
yanıtYanıtla
dikduran adam:

fıslamanın pompalamanın adı olmuş aşk

2
0
yanıtYanıtla
KIVANÇ:

Ertuğrul Diriliş , Kuruluş Osman , İstanbul Fatihi Mehmet, Muhteşem Yüzyıl gibi Mübarek Kahraman Ecdadımızın hayatlarını konu alan dizilerde canlandıran sanatçıların hiç birinde Osmanlı ruhunu taşıması özel yaşantılarında Ecdadımıza yakışır birilerinin olması gerektiğini düşündüğümden hiçbir diziyi izlemedim..Önemli olan Ecdadımızın ahlak anlayışını ve kahramanlığını yaşayışını doğru olarak seyirciye aktarmak..... Bu sanatçıların hiçbirinde Osmanlı ruhu yoktur.. Esra Bilgiç in hali ortada

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title