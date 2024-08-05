Esra Bilgiç'in yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Gökhan Töre ile boşandıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.

İşte ikilinin birlikte yakalanma anı;