Esra Bilgiç'in yeni aşkı tanıdık çıktı! Yakalanınca neye uğradıklarını şaşırdılar
'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç'in 'in Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Gökhan Töre ile boşandıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.
İşte ikilinin birlikte yakalanma anı;