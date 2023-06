Eski yarışmacı Burak Kaya All Star'a neden katılmadığını anlattı: Kaosun içinde olmak istemedim

MasterChef 2022'de mücadele eden ve kendine has tavrıyla geniş bir hayan kitlesine ulaşan Burak Kaya, All Star'a katılmadı. Takipçilerinden gelen soruların ardından açıklama yapan Kaya, "All Star'da olmayı kendim istemedim. Oradaki kaosu istemediğimden dolayı tercih etmedim, katılmadım" dedi.