Eski yarışmacı Burak Kaya All Star'a neden katılmadığını anlattı: Kaosun içinde olmak istemedim

MasterChef 2022'de mücadele eden ve kendine has tavrıyla geniş bir hayan kitlesine ulaşan Burak Kaya, All Star'a katılmadı. Takipçilerinden gelen soruların ardından açıklama yapan Kaya, "All Star'da olmayı kendim istemedim. Oradaki kaosu istemediğimden dolayı tercih etmedim, katılmadım" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star ile ekranlara geri döndü. Eski yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada 2022 yılında mücadele eden Burak Kaya'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

"KAOSU İSTEMEDİĞİM İÇİN KATILMADIM"

Yarışmaya katılmadığı için takipçilerinde birçok mesaj alan Burak Kaya, Instagram hesabından yayınladığı videoda katılmama nedenini anlattı. Yarışmadaki kaosun içinde olmak istemediğini söyleyen Burak Kaya, "Orada olmayı All Star'da olmayı kendim istemedim. Oradaki kaosu istemediğimden dolayı tercih etmedim katılmadım. Sizlerin desteğini her zaman yanımda hissettim. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz 'gözlerimiz seni arar diyenler'. Bunun için çok teşekkürler ama böylesi daha iyi ve mutlu olacağım için böyle olmasını istedim. Sizlerin de affına sığınarak hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.