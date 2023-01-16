Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kansere yakalandı

Survivor'daki başarılarıyla tanınan Nagihan Karadere'nin 1 aydır kanserler mücadele ettiği öğrenildi. Hastalığıyla ilgili konuşan Karadere, "Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler. Benim için dua edin" dedi.

2016,2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde kendi güzellik merkezini açan milli sporcu Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı öğrenildi.

"BİR AY ÖNCE KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM, BENİM İÇİN DUA EDİN"

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden sonra Nagihan Karadere'yi arayan gazeteci Bilal Özcan, kahreden bir haber öğrendi. Özcan'a yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'nın açıklamasından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Karadere, kendisine bir ay önce kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Hastalığıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.