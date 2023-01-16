Eski sevgilisini öldürüp ormana gömdüğü iddia edilen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin klibindeki şiddet sahnesi dikkat çekti

Barışmak için kapısına gelen eski sevgilisini öldürdükten babasıyla birlikte sonra cansız bedeni ormana gömdüğü ileri sürülen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin klibindeki şiddet sahneleri gündem oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirlerken eski sevgilisi gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI ŞARKICI ÇIKTI

Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre, eski sevgilisini öldürerek cansız bedenini ormanlık alana bıraktığı ileri sürülen kişi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi çıktı. Çiftçi'nin kendisiyle barışmak isteyen erkek arkadaşı tarafından sık sık rahatsız edildiği ve kapısına dayandığı ileri sürüldü. Eski sevgilisini son gelişinde içeri alan Seçil Çiftçi, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sandalyenin kırık demir bacağıyla genç adamın başına defalarca kez vurdu. Genç adam, olay yerinde hayatını kaybederken Çiftçi de babasıyla birlikte eski sevgilisinin cansız bedenini ormana gömdü.

KLİBİNDEKİ SAHNE GÜNDEM OLDU

Eski sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Seçil Çiftçi'nin bir yıl önce yayınlanan "Yaktın Yüreğimi" klibindeki sahne gündem oldu. Çiftçi klipte eve gelen erkek arkadaşından şiddet görüyor.

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