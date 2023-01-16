Eski sevgilisini öldürerek ormana gömen kişi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi çıktı

Barışmak için defalarca kez kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürerek cansız bedenini de babasının yardımıyla ormanlık alana gömdüğü ileri sürülen kişi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi. Maktul S.S.'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.'nin eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

KATİL ZANLISI ŞARKICI ÇIKTI

Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre, eski sevgilisini öldürerek cansız bedenini ormanlık alana bıraktığı ileri sürülen kişi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi çıktı. Çiftçi'nin kendisiyle barışmak isteyen erkek arkadaşı tarafından sık sık rahatsız edildiği ve kapısına dayandığı ileri sürüldü.

DEMİR ÇUBUKLA SEVGİLİSİNİN KAFASINA VURDU

Eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine defalarca vurdu. Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken genç kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.

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