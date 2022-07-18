Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terletmiş olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte yaptığı tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı. Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden çifti öven yorumlar geldi.

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Müge Uzun Zan ile tatile çıktı.

Kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, tatil için bulundukları yerde eğlenceli vakit geçirdi.

Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte çıktıkları tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı.

Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden, "41 kere maşallah" gibi çifti öven yorumlar geldi.

Snob Magazin / Magazin

Gaziantepspor Gökhan Zan Beşiktaş Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title