Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello (27), Atlanta'daki State Farm Arena'da verdiği konser sonrası gündeme geldi. Önceki gece Lil Wayne'in tamamen doldurduğu stadyumda, Cabello neredeyse boş tribünlere şarkı söyledi.

Konserden önce bilet satışlarının düşüklüğü sosyal medyada paylaşılmış, salonun sadece %30'unun dolduğu iddia edilmişti. Ancak şarkıcının hayranları, etkinliğin normal bir konser değil, AT&T PLayoff Playlist Live! organizasyonunun parçası olduğunu belirterek sanatçıya destek çıktı.

"SAYGI DUYUYORUM"

Müzisyen Mod Sun, "Sanatçıların %99'u 'mental sağlık' açıklaması yapıp konseri iptal ederdi. O sahneye çıktığı için saygı duyuyorum. Boş salon da olsa, konser konserdir" yorumunu yaptı.

İçeriden kaynaklar, Page Six'e yaptıkları açıklamada, etkinliğin kurumsal bir organizasyon olduğunu ve halka sınırlı sayıda bilet satıldığını belirtti.

Cabello, konser sonrası Instagram'da paylaştığı mesajda hayranlarına olan sevgisini dile getirdi: "Hayranlarım gerçek hayatımdaki insanlardan daha sevgi dolu ve sadık oldular. Aramızdaki sevgi, mesafe ve zamandan bağımsız olarak çok gerçek"