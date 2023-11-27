Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

Bir anda açtığı güzellik salonlarıyla dikkatleri üzerine toplayan şarkıcı Ece Ronay'la ilgili eski eşi Mehmet Bilir'den çok konuşulacak sözler geldi. Bir televizyon yayında konuşan Bilir, "Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı. Benden borç istedi, ben paramı geri isteyince kapıma silahlı adamlar geldi." ifadelerini kullandı.

ŞSon dönemlerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay'ın eski eşi sessizliğini bozdu. Son olarak Ronay'a fiziksel şiddette bulunduğu görüntülerin ortaya çıktığı Mehmet Bilir, katıldığı bir televizyon programında, güzellik merkezleriyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bilir, "Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı. Benden borç aldı sonra bana yazdığı sözleşme ve senetlere itiraz edip bunları benim zorla yazdığımı beyan etti. Ben bu paramı talep ettiğim her süreçte kapıma silahlı adamlar geldi." dedi.

ECE RONAY'IN ESKİ EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu günlerde adı gündemden düşmeyen ve son olarak da eski eşi Mehmet Bilir'den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Ece Ronay'ın ismi bu kez de güzellik salonlarıyla gündemde. Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle başlayan kara para aklama soruşturmalarında güzellik salonlarının paravan olarak kullanıldığı iddiası gündemdeki yerini korurken, Ronay'ın eski Mehmet Bilir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAPIMA SİLAHLI ADAMLAR GELDİ"

Söylemezsem Olmaz canlı yayına telefonla bağlanan Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir, "Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Boşandıktan sonra ticarete birlikte devam etmek istedi. Boşandıktan sonra da iki tane güzellik merkezi açtı. Sonrasında tekrardan benimle yapamayacağını söyleyip, 'Ben sana bu parayı 6 ay sonra taksit taksit ödeyeceğim' deyip, daha sonra da bana yazdığı sözleşme ve senetlere itiraz edip bunları benim zorla yazdığımı beyan etti. Ben bu paramı talep ettiğim her süreçte kapıma silahlı adamlar geldi. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı." ifadelerini kullandı.

"ECE HANIM KAPALI KUTU YAŞAR"

"Şubeleri nasıl açıyor? Ekonomik imkanı var mıydı Ece'nin?" sorusunu yanıtlayan Bilir, "11 ayda 4 şube açtı. Ece Hanım kapalı kutu yaşar. Hiçbir zaman telefonu kurcalatmaz, banka hesaplarında ne var ne yok bilmem." dedi.

ESKİ EŞİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek dava açan şarkıcı Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı alan Ronay, şiddet gördüğü anları da yayınlamıştı.

DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.