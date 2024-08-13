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Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez

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Psikoloji bölümünü kazanan eşi Buse Varol'un yaşadığı sevinci paylaşan Alişan, o anlara "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" notunu düştü.

8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonucu merakla bekleyen milyonlarca kişinin arasında, şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol da vardı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümlerinden mezun olan 2 çocuk annesi Varol, üniversite sınavını bir kez daha kazandı. Psikoloji bölümüne yerleşen Buse Varol sevincini yakınlarıyla paylaşmak için hemen telefona sarıldı.

Eşinin o anlarını paylaşan Alişan şu notu düştü: "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez."

Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Buse Varol Buse Varol Alişan Alişan Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

a o:

Hipokrat yemini diye bir şey var hani belki biraz açıp okusa keşke de neyse.

7
2
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Ozcan Yavuz:

Durum o kadar vahim yani ??

7
1
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Letgohesap null:

Para para para diye bi şarkı var ya hani pnu aç dinle alişan

3
0
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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