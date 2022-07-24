Eşini kaybeden Ece Erken tatil fotoğrafına gelen "Timsah gözyaşların bitti mi?" yorumunu yanıtladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini kaybeden Ece Erken tatil fotoğrafına gelen "Timsah gözyaşların bitti mi?" yorumunu yanıtladı

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken tatile çıktı. Tatilde çektirdiği bir pozunu Instagram'dan yayınlayan Erken'e bir takipçisi "Timsah gözyaşların bitti mi?" diye yorum yaptı. Erken de bu yoruma, "Başınıza gelir yapmayın" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de eşinin vefatı nedeniyle zor günler geçirdi. Yeni yeni kendine gelen Erken, oğluyla birlikte tatile gitti ancak eleştirilerden kurtulamadı.

Eşini kaybeden Ece Erken tatil fotoğrafına gelen 'Timsah gözyaşların bitti mi?' yorumunu yanıtladı

DEMET AKALIN İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Bir süre küs olduğu ve cenaze dönemi destek gördüğü Demet Akalın ile de görüşen Ece Erken havuz başından pozlarını paylaştı. Bazı takipçileri bu pozlara olumsuz yorum yaptı.

Eşini kaybeden Ece Erken tatil fotoğrafına gelen 'Timsah gözyaşların bitti mi?' yorumunu yanıtladı

"TİMSAH GÖZYAŞLARIN BİTTİ GALİBA"

Ece Erken "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumuyla şoke oldu. Ünlü sunucu bu yoruma "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyerek isyan etti.

Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken Cinsellik Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title