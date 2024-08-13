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Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım

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Gazeteci ve yazar Esin Övet, Haber Bahane programında evlilik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Övet, düğünün ertesi günü boşanmak istediğini ve eşinin madde bağımlısı olduğunu belirtti. Eski kayınpederinin düğün günü kendisini evlilik konusunda uyardığını ancak yine de evlendiğini anlatan Övet, evliliğinde şiddet gördüğünü de itiraf etti.

Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan gazeteci ve yazar Esin Övet, eski evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Düğünün ertesi günü boşanmak istediğini anlatan Övet, eşinin madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Evliliğimde şiddet görmedim diyemem" dedi.

"EVLENDİĞİMİN ERTESİ SABAHI NASIL BOŞANABİLİRİM DİYE UYANDIM"

Eski kayınpederinin düğün günü kendisini evlilik konusunda uyardığını ama yine de evlendiğini anlatan Esin Övet, "Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyanıp 6 ay sonra ilk davamı açtım. Sonra ikna edildim, ikinci davada 1,5 yıl uğraştım boşanmak için. Kayınpederim düğün günü gelin odasına gelip 'Evlenme benim oğlumla' dedi. Eski eşim madde bağımlısıydı. Düzeltebilirim sandım, keşke yapmasaydım dedim." ifadelerini kullandı.

Esin Övet: Evliliğimde şiddet görmediğimi söyleyemem

"EVLİLİĞİMDE ŞİDDET GÖRMEDİM DESEM YALAN OLUR"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Şiddet gördün mü?' sorusunu yanıtlayan Övet, "Yani görmedim desem yalan olur, bu konuları çok konuşmak istemiyorum çünkü ailem hiç bilmiyor. Onları üzmek istemiyorum. Garip bir adamdı, anlatılacak gibi değildi. Çok ikna eden ve karşısındakini ona inandıran bir insandı." dedi.

Esin Övet: Evliliğimde şiddet görmediğimi söyleyemem

"BOŞANDIKTAN SONRA BİR DAHA ASLA EVLENMEYECEĞİM DEDİM"

Yaşadığı evlilik tecrübesinden sonra evlilik fikrinden daha fazla uzaklaştığını belirten Esin Övet, "Boşandıktan sonra bir daha asla evlenmeyeceğim dedim. Zaten evlilik çekincem vardı. Hiç evlilik düşüncem yoktu, aşık olduğum adam bana 'Evlenmezsek ayrılırım' dedi ben de evlendim. Boşandım ve dedim ki yok, ben çalışacağım. Şimdi geldiğim noktada da görüyorum ki yanlış bir şey yapmamışım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Esin Övet 3.Sayfa Kadın Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

DODOK DODOK:

Görücü destekli evliliklerdeki görücü farkı budur işte; sevgililerin bilmediklerini ve göremediklerini gören ve bilenlerdir...

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Seko:

Sonra nafaka falan bağırırsınız....

6
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