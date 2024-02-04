Erol Evgin İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi
Erol Evgin, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarıyla İzmir'de sahneye çıktı. Konser boyunca konuklarıyla birlikte şarkılar söyleyen Evgin, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü vurguladı.
İzmir'de sahneye çıkan Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarındaki tüm şarkıları mekanı dolduran konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi.
Usta sanatçı, "55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne'den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim.
Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar antidepresandır" ifadelerini kullandı.