Erol Evgin İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

İzmir'de sahneye çıkan Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarındaki tüm şarkıları mekanı dolduran konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Usta sanatçı, "55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne'den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim.

Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar antidepresandır" ifadelerini kullandı.