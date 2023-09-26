Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in Başrolünde Olduğu 'Her Şeye Rağmen' Filminin Galası Gerçekleştirildi

Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in başrollerini paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de yapıldı. Film, iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Verway'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı film, iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor.

Galada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yönetmen Aktaş, filmin senaryosunun 4 sene önce yazıldığını belirterek, "Çok iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştım. Adana'da başlayan Mallorca ve ABD'ye uzanan gerçek bir hikaye. Çekimlerin her dakikasından büyük keyif aldık." dedi.

Filmin 30'dan fazla ülkede vizyona gireceğini aktaran Aktaş, "Bu filmde 500 kişi çalıştı. Hepsinin bir emeği var. Herkesin görüşlerine ve eleştirine açığız. Umarım sinemaseverler beğenir. Filmi çektikten sonra oyuncumuz Rıza Akın'ı kaybettik. Kendisini büyük bir saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya ise çok güzel bir hikayeyi sinemaya aktardıklarına vurgulayarak, "Çok keyif alarak çalıştık. Severek oynadım. Gerçek bir hikaye olması oyuncu için etkileyici. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz." diye konuştu.

Petekkaya, 2 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Rıza Akın'la birçok projede çalışma fırsatı bulduğunu kaydederek, Akın'ı saygı ve rahmetle andığını sözlerine ekledi.

İlham Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, 29 Eylül'de vizyona girecek.