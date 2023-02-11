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Erkan Petekkaya... EŞİNİN AİLESİNDEN ACI HABER!

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Erkan Petekkaya... EŞİNİN AİLESİNDEN ACI HABER!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının enkaz altında kaldığını belirterek sosyal medyadan yardım istemişti. Eşi Didem Petekkaya acı haberi duyurdu.

Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabaları için yardım istemişti. Petekkaya, "Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır.

Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)…

Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… Antakya\Hatay" ifadelerini kullanmıştı.

'OLMADI...'

Acı haberi Didem Petekkaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Petekkaya "Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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