Erkan Özerman yıllar sonra anlattı: Uğur Dündar benim ilk Best Model'im

Başarılı organizatör ve prodüktör Erkan Özerman, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Aile yaşantısından bahseden Özerman, kariyer yolculuğunda yaşadıklarını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu organizatör Erkan Özerman oldu. Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen Özerman, kariyer yolculuğunda yaşadıklarından ve keşfettiği isimlerden bahsetti.

Özerman, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir ailede büyüdün?", "Anne ve babanın ilişkisi nasıldı?", "Mikrofonun başına geçtiğinde bu serüvenin bu kadar uzun süreceğini tahmin eder miydin?" ve "Best Model markası nasıl ortaya çıktı?" sorularına tüm içtenliğiyle cevap verdi.