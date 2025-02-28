Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil

Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Erdal Cindoruk, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Gönül Dağı dizisine geri dönmeye karar verdi. Cindoruk'un Gönül Dağı'na 172. bölümde geri dönmesi bekleniyor.

Beşinci sezonuna başarıyla devam eden Gönül Dağı dizisinden yeni ayrılan usta oyuncu Erdal Cindoruk, diziye geri dönüyor.

12 bölüm sonra sezon finali yapması planlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nda Hüseyin'e hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk geçen haftalarda projeye veda etmişti. Cindoruk, OGM Pictures'ın 8. bölümde final yapan "Sen Ağlama İstanbul" dizisiyle anlaşmıştı.

Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor

GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Erdal Cindoruk "Gönül Dağı" dizisine geri dönüyor. 6. sezonda da devam edeceği konuşulan diziye Cindoruk 172. bölümde gelecek.

Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

"İyi ki kanser olmuşum"
img

Pique'den futbolda devrim yaratacak öneri
img

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.