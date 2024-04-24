Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'da çocuklarla sokaklarda marş söyledi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla beraber sokaklarda marş söyleyerek kutlama yaptı. Beşikçioğlu'nun samimi halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en çok öne çıkan isimlerden biri de Behzat Ç ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu oldu.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sabahın erken saatlerinde çocuklarla beraber sokaklarda marş söyledi.
Halkla iç içe şarkılarla 23 Nisan'ı kutlayan başarılı oyuncunun o hallerine sosyal medyada yorum yağdı.
Kimi "Hasret kaldığımız devlet adamı" derken kimi "Özlediğimiz görüntüler" dedi.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun halkla ve çocuklarla iç içe samimi hallerine beğeni yağdı ve görüntüler hızlıca sosyal medyada yayıldı.