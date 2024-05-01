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Enver Aysever, annelik deneyimini paylaştı

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Gazetecilerin annelik hakkında sorduğu soruları yanıtlayan Enver Aysever, annelik deneyimini ve gelecek planlarını paylaştı. Aysever, kızıyla beraber setlere gitmeyi planladığını belirtti.

Basın mensuplarının annelik nasıl gidiyor sorusu üzerine Enver, "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.

Hayatım kökünden değişti. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.

"EKRANA DÖNME ZAMANI YAKLAŞIYOR"

Oyuncu, ekranlara geri dönme niyetini de belirtti. "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim.

Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diyerek gelecek planlarını paylaştı."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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