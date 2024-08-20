Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan kafa karıştıran sözler

Bir döneme damga vuran spiker Reha Muhtar gece 01.00 sıralarında yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar, şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"OĞLUMA ULAŞAMIYORUM"

Olayın ardından oğluna ulaşamadığını ifade eden Deniz Uğur, "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" ifadelerini kullandı.

İKİZ ÇOCUKLARI OLMUŞTU

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona ermişti. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.