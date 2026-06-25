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Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber
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2024 yılında geçirdiği inme nedeniyle hastaneye kaldırılan ve mayıs ayında entübe edilen 77 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yakın çevresinden alınan son bilgilere göre, durumu stabil seyreden İnanır tedaviye henüz olumlu bir yanıt vermedi.

  • Kadir İnanır, 22 Mayıs'ta solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi.
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumunda sevindirici bir ilerleme kaydedilemedi.
  • Kadir İnanır'ın hayati bulguları stabil, ancak tedaviye olumlu yanıt vermedi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden, sayısız unutulmaz karaktere hayat veren 77 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu, sevenleri ve sanat camiası tarafından endişeyle takip ediliyor. 2024 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından zorlu bir tedavi sürecine giren İnanır'dan gelen son haberler maalesef beklenen iyileşme işaretlerini taşımıyor.

MAYIS AYINDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Geçirdiği inme sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra uzun bir süre tedavi gören ve bu süreci gözlerden uzak, sakin bir şekilde geçirmeye çalışan usta oyuncunun durumu geçtiğimiz aylarda ağırlaşmıştı. Doktorların müdahalesiyle 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alınan Kadir İnanır, solunum sıkıntısı ve tablosunun ağırlaşması üzerine 22 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİREN SON DURUM: OLUMLU BİR GELİŞME YOK

Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenleri ve sanat dünyası, Yeşilçam'ın efsane isminden gelecek iyi bir haberi umutla beklerken, son gelişmeler endişeleri artırdı. Hürriyet'te yer alan habere ve usta oyuncunun yakın kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kadir İnanır'ın sağlık durumunda şu an için sevindirici bir ilerleme kaydedilemedi.

Mevcut durumda hayati bulgularının stabil olduğu belirtilen 77 yaşındaki usta sanatçının, uygulanan yoğun tedavi protokollerine şimdiye kadar olumlu bir yanıt vermediği açıklandı.

Kaynak: Haberler.com
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