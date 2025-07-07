'Enişte' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi

Geçtiğimiz hafta Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenerek magazin gündemini sarsan Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın sürpriz birlikteliği kısa sürdü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu yakınlaşma, geçmişte yaşananları da yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu aşk, yalnızca birkaç gün dayanabildi.

'ENİŞTE'DEN SEVGİLİYE

Magazin arşivleri bir kez daha açıldı, çünkü Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dost olduğu biliniyordu. Hatta Kıratlı ile evli olduğu dönemde Erken'in, Akçıl'a "Enişte" diye hitap ettiği görüntüler yeniden dolaşıma girdi. Bu gelişme, sadece yeni bir aşk haberi değil, aynı zamanda eski defterlerin de yeniden açılması anlamına geldi.

TEPKİLERDEN KAÇIŞ YOKTU: "BIRAKIN MUTLU OLAYIM"

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı, geçmişteki arkadaşlık bağlarına dikkat çekerek ikiliye eleştiriler yöneltti. Ece Erken ise aşkını bizzat doğrulayarak "Bırakın mutlu olayım" diyerek gelen tepkilere karşı direndi.

AŞKIN ÖMRÜ KISA OLDU

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Dün akşam saatlerinde Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktığı fark edildi. Bu hareketin üzerinden çok geçmeden Akçıl da Erken'i takipten çıktı. İkiliden henüz bir açıklama gelmese de bu ani değişiklik, ilişkilerinin sona erdiği şeklinde yorumlandı.