Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi

Trabzonspor futbolcusu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile ilişkisine karşı çıkan annesini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

22 yaşındaki futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanının üzerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak gelinini eleştirmişti:

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ"

Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Gül Destan'ın çıkışının ardından Enis Destan, annesini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.