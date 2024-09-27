Üye Girişi
Haberler

Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye oldu. Eski günlerdeki gibi sosyal medyayı kullanan Polat binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bir takipçisinin sorduğu soruya cevap veren ünlü fenomen Engin Polat'ın cezaevinden ilk çıktığında kendisine neden sinirli olduğunu söyledi. Meğerse, Dilan Polat'ın şarkılı hikayesini göre Engin Polat cezaevinde sinir krizine girmiş ve duvara kafa atmış.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye oldu. Eşi Engin Polat ise Dilan Polat'tan kısa süre sonra, 19 Ağustos tarihinde tahliye olmuştu. Ünlü fenomen, tutuklu kaldığı dönemi anlatarak eski günlerdeki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Engin Polat Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa attığını açkladı

"CEZAEVİNDEN DERS ÇIKARMAMIŞ"

Paylaşımları binlerce kişi tarafından takip edilen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzleyicilerin "Ders çıkarmamış", "Aynı devam ediyor" gibi yorumlarına aldırış etmeyen Polat, hikayesinde takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Son zamanlarda aralarının soğuk olduğu görülen çift için boşanma iddiaları gündeme gelmişti. İki taraftan da çıkan haberlere cevap gelmedi. İddialar sürerken Bir takipçisinin sorduğu "Engin abi çok soğuk son zamanlarda " sorusuna cevap veren ünlü fenomen Engin Polat'ın soğuk değil kendisine sinirli olduğunu söyledi.

Engin Polat Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa attığını açkladı

ENGİN POLAT SİNİRDEN DUVARA KAFA ATTI

Cezaevinden çıkar çıkmaz kendisinin şarkısı olan 'Enercii' ile paylaşan Polat eşi Engin Polat'ı çok sinirlendirdi. Eşinin hikayesini cezaevinde kaldığı sırada televizyondan izleyen Engin Polat küplere bindi. Eşinin şarkılı hikayesini gördükten sonra duvara kafa attığını söyleyen Engin Polat cezaevinden çıktığı ilk anlarda sinirli olduğu görülüyordu. Dilan Polat ise bir daha yapmayacağım, yanlış yaptım diyerek eşinin tepkisini haklı bulduğunu belirtti.

Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

Sosyal Medya Dilan Polat Engin Polat Ünlüler 3-sayfa Magazin Medya

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Market yaşlı adamın üzerine çöktü
500

Yorumlar (6)

HOZKAN:

Siz reklamsız, ilgisiz yaşayamazsınız

10
0
yanıtYanıtla
Emre emre:

Hani bunlar Eş dost yardımı ile geçiniyordu,Koruma ordusunun maaşını Eş dost mu ödüyor,yoksa koruma ordusu Eşi dostumu, Gerçekten bunları bıraktılar,Bahar Nihal candanı bıraktılar olan gariban tosuncuga oldu

4
0
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

DUVARA BİR ŞEY OLMAMIŞTIR UMARIM ?

2
0
yanıtYanıtla
Kuzey null:

bunları reklam panolarına asacaksin ki ibret olsun piclere

0
0
yanıtYanıtla
suskun çocuk null:

adam bir daha içeri girmekten korkuyor :)

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });