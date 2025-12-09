Haberler

Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar Haber Videosunu İzle
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar hakkında sosyal medyada ortaya atılan "miras" iddialarına, çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet'ten açıklama geldi. Övet kardeşler, babalarıyla ilgili dolaşan miras söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu doğru bilgi konusunda uyardı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, 1 Kasım'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanatçının vefatının ardından sosyal medyada "gizli vasiyet", "milyarlarca liralık miras" ve "aile açıklayamıyor" gibi başlıklarla çeşitli iddialar yayıldı. Bu haberler üzerine Çağlar'ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet sessizliğini bozdu.

Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Övet kardeşler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, babalarının mirasıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Paylaşımda; "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı.

Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan ünlü isim, sonrasında da Almanya'da iç mimarlık eğitimi aldı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ölüyü gömerler, bir kaç gün överler, sonra mirası bölerler, aralarında anlaşamayınca söverler.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Boşuna dememişler " Zenginin malı züğürdün çenesini yorar " .

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

İyide millete ne kalan mirastan

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title