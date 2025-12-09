Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, 1 Kasım'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanatçının vefatının ardından sosyal medyada "gizli vasiyet", "milyarlarca liralık miras" ve "aile açıklayamıyor" gibi başlıklarla çeşitli iddialar yayıldı. Bu haberler üzerine Çağlar'ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet sessizliğini bozdu.

Övet kardeşler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, babalarının mirasıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Paylaşımda; "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı.

Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan ünlü isim, sonrasında da Almanya'da iç mimarlık eğitimi aldı.