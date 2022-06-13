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Emre Kaya Konya'da konser verdi

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Emre Kaya Konya'da konser verdi

Ünlü sanatçı Emre Kaya'nın Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Ünlü sanatçı Emre Kaya'nın Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Konserden yarım saat önce talihsiz bir olay yaşandı. Konser için hazırlanan sahne çöktü. İkiye ayrılan ve kullanılmaz duruma gelen sahne nedeniyle konserin iptali gündeme geldi. Ancak Kaya, konser için bekleyen binlerce hayranına hayal kırıklığı yaşatmamak için aynı alanda karne şenliği için hazırlanan sahnede konser verdi. Kaya, "Beni dinlemek için saatlerdir bekleyen bunca insanı sahne çöktü diye geri çeviremezdik" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Emre Kaya, 'Yapboz, Teşekkür Ederim, Toz, Esaret, Ayna, Benimsin, Apayrı, Dındın  ve Seve Seve' gibi sevilen birçok şarkısını hayranlarıyla seslendirdi.  Kaya, sevenlerine sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşatırken, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ünlü sanatçıya teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, Emre Kaya hayranlarına da konserin bir ay içinde tekrarlanacağı sözünü verdi.


Demirören Haber Ajansı / Magazin

Emre Kaya Selçuklu Konya Magazin Haberler

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