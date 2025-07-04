Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sekiz yıllık birlikteliğin ardından Kasım 2020'de evlenen Emre Karayel ve Gizem Karayel, ilk çocukları Can'ı iki yıl sonra kucaklarına almıştı. Ünlü çift şimdi ise ikinci bebeklerini bekliyor. Cinsiyeti belli olan bebek, ailenin ikinci erkek çocuğu olacak.

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de sekiz yıllık birlikteliğin ardından iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift, bu evlilikten iki yıl sonra ilk çocukları Can'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Karayel ailesinden şimdi ise ikinci bebek müjdesi geldi.

Sosyal medya paylaşımlarında oğulları Can'a duydukları sevgiyi her fırsatta gösteren çiftin ailelerine yeni bir üye daha katılacak. Geçtiğimiz günlerde Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalında yayınlanan "Palavra" adlı programa konuk olan Emre ve Gizem Karayel, heyecan verici gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Programda konuşan çift, 4 yaşındaki oğulları Can'ın bir kardeşi olacağını açıkladı. Üstelik bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Emre ve Gizem Karayel çifti, ikinci kez erkek çocuk sahibi olacaklarını duyurdu.

Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.