Emre Fel, Bafra'da Coşkuyla Sahne Aldı

Emre Fel, Bafra'da Coşkuyla Sahne Aldı
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Bafra'da düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde sevilen sanatçı Emre Fel, hayranlarına unutulmaz bir performans sergiledi. Konser alanı, müzikseverlerle dolup taştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel sahne aldı.

İlçede bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında sevilen sanatçı Emre Fel sahne aldı. Sahneye çıktığı anda büyük bir coşkuyla karşılanan Emre Fel, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının enerjisine eşlik ederek hem duygusal hem de hareketli anlar yaşadı.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, festivalin en kalabalık gecelerinden birine tanıklık etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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