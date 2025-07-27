Emre Fel, Bafra'da Coşkuyla Sahne Aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel sahne aldı.

İlçede bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında sevilen sanatçı Emre Fel sahne aldı. Sahneye çıktığı anda büyük bir coşkuyla karşılanan Emre Fel, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının enerjisine eşlik ederek hem duygusal hem de hareketli anlar yaşadı.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, festivalin en kalabalık gecelerinden birine tanıklık etti. - SAMSUN