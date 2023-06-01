Emir Can İğrek Bursa'da çifte kutlama

Son dönemin en çok dinlenen şarkıcılarından Emir Can İğrek, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan İğrek, aynı zamanda ikinci albümü 'Parti İptal'in mutluluğunu yaşadı. Konserde yeni albümden 'Çağır' şarkısını seslendiren İğrek, Bursalı hayranlarından yeni albüm hediyesi aldı.

Emir Can İğrek'ten Bursa'da çifte kutlama

BURSA - Son dönemin en çok dinlenen şarkıcılarından olan Emir Can İğrek, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Galatasaray'ın şampiyon olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren İğrek, aynı zamanda bu gece yayınlanacak olan ikinci albümü 'Parti İptal'in mutluluğunu yaşadı.

"Nalan" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve ardı ardına yayınladığı "Sapa", "Dargın", "Memur", "Kor", "İntiaşk" gibi hitlerle yükselişini sürdüren genç yıldız Emir Can İğrek, Bursa'da sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde 'Beyaz Skandalım', Dargın, Müzik Kutusu, Nalan gibi en popüler şarkılarına yer veren İğrek, Bursa dinleyicisinin coşkusu ile enerjisi yüksek bir konsere imza attı.

Yeni albümden spoiler şarkısı 'Çağır'

'İkinci uzun çalan albümümüz' diye hitap ettiği 'Parti İptal' albümünün mutluluğunu yaşayan İğrek, Bursalı dinleyicileri ile heyecanını paylaştı. İğrek; "Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben biraz daha iyiyim dün şampiyonluktan sonra. Yarında biliyorsunuz bu saatlerde bir heyecan yaşayacağız. Albümümüz çıkıyor. İkinci uzun çalan albümümüz 'Parti İptal' albümümüz. Arkamda duran adamlarla yaptığım 2. Albümüm ve 2 albüm de single yapmışızdır herhalde, 80-90 şarkı var yayınladığımız. İkinci uzun çalar albümümüz 'Parti İptal' yarın bütün dijital platformlarda. ' diyerek heyecanını paylaştı. Dinleyicilerin 'spoiler var mı?' dedikten sonra yeni albüm şarkılarından 'Çağır' şarkısını seslendirdi.

Ardından sözlerine devam eden İğrek dışarıda yoğunluğun olduğunu gördüğünü dile getirerek 'Bursaspor'un maçı mı var şuan? diye seyircilere sordu. Tofaş Spor'un maçı olduğunu öğrenince İğrek; 'Basketbolsa bilgim yok, futbol olsaydı anlardım.' diyerek 'Kor' şarkısını sevenleri ile birlikte seslendirdi.

Yeni şarkılarımı ilk Bursa'da seslendirdim

Sık sık sevenleriyle dialog kuran Emir Can İğrek, 'Birçok yeni çıkan şarkımı ilk Bursa'da seslendirdim' dediğinde dinleyiciler Gemlik konserini hatırlattı. İğrek; 'Çiftetelli şarkısını ilk Gemlik'te söylemiştik. 1 temmuz 2021 Gemlik. Kabotaj Bayramı. Pandemiden sonraki ilk konserdi. Sahneye bir kızcağız fırlamıştı. O zamanlar tecrübem yoktu, hala şarkıyı söylemeye çalışıyordum. Şimdi onun taktiğini öğrendim biliyorum. Sahneye biri ırladı mı? İlk önce güvenliklere dönüp 'Durun' demelisiniz, bunu yapmak zorundasınız. Fotoğraf mı istiyor, çekiliyorsunuz. ' diyerek anısını paylaştı. Ardından en sevilen şarkılarından biri olan 'Müzik Kutusu' şarkısını seslendirdi.

Bursalı hayranından yeni albüm hediyesi

Bursalı hayranlarından birisi Emir Can İğrek'e küçük bir kutu hediye etti. Kutuyu alan Emir Can İğrek sahnede hediyeyi açtı. İçerisinden iskambil kağıtları çıkmasının ardından hediyenin önemini fark etti.

Yeni çıkacak albüm şarkılarından biri olan 'Kumar' a ithafen Emir Can İğrek'e özel hazırlanmış iskambil kağıtları hediye etti. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan İğrek; 'Albümdeki kumar şarkısı için gelmiş. Hediyenin güzelliğine odaklanalım' yazısıyla paylaştı.

Akşamcı şarkısında Teksas tezahuratı

Konserin ikinci bölümünde 'Ecza Deposu', 'Zemin', 'Franco', 'Çiftetelli' ve 'Akşamcı' gibi 1. Bölüme nazaran daha hareketli parçalar ile coşkuyu arşa çıkartan sevilen şarkıcı, Akşamcı şarkısında Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'a ithafen seslendirdi. Şarkı içerisinde Teksas tezahüratı eşliğinde söyleyen İğrek büyük beğeni topladı.

Sahne performansı ile göz dolduran İğrek, orkestrasıyla birlikte coşkuyu arttırdı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İğrek, performansıyla göz doldurdu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023