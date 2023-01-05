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Emina Jahovic... SEVGİLİ İLE YENİ YIL POZU!

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Emina Jahovic... SEVGİLİ İLE YENİ YIL POZU!

Mustafa Sandal ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve 2018 yılında ayrılık kararı alan Emina Jahovic, yeni yılda yeni bir aşka yelken açtı. Sırp şarkıcı, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Sırp şarkıcı, aradığı mutluluğu buldu. Jahovic, gönlünü kreatif direktör Ljubomir Dorontic'e kaptırdı.

Çift, yeni yılı İstanbul'da karşılarken aşklarını ilan etti. Jahovic, "2023 başlasın" dedi.

Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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