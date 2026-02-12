Haberler

Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

Güncelleme:
Bir dönem magazinin gözde isimlerinden Emel Yıldırım, köpeğiyle paylaştığı eğlenceli video ile tebessüm ettirdi. O anlara ünlü isimlerden de yorum geldi.

  • Ünlü modacı Emel Yıldırım, köpeğini gezdirmeye çıkardığı anları kayda aldı.
  • Emel Yıldırım'ın köpeğinin videolarına Esra Erol, Hande Yener ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler yorum yaptı.
  • Hande Yener'in videoya 'Kopuyorum' yazdığı paylaşım sosyal medyada yayıldı.

Ünlü modacı Emel Yıldırım, köpeğini gezdirmeye çıkardığı anları kayda aldı. Dışarı çıkarıldığında mutluluktan iki ayak üzerinde yürüyen köpeğini kameraya çeken Yıldırım, videoya "yapay zeka değildir" notunu düştü.

Videoya Esra Erol, Hande Yener ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler de yorum yaptı. Hande Yener'in kahkahalar atarak "Kopuyorum" yazdığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntüler, Malatya'dan tanınan ve "Haniymiş? Annem tatlışı. Hanimişsin annem?" sözleriyle köpeğine şarkı söyleyen fenomeni de akıllara getirdi.

