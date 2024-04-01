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Elif'in Polislik Macerası

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Elif seneler sonra kavuştuğu Yaman'a ve onun yakın çevresine polislik refleksiyle yaklaşır, en başta da Rüya'ya güveni yoktur. Bu da bütün arkadaşlık dengelerini sarsar.

Edinilen yeni bilgiler, Elif'in haklı mı yoksa haksız mı olduğunu gösterecektir. Elif polis kimliği ile girdiği dünyada elinde öyle bir anahtar tutuyordur ki, kiminin kurtuluşu kiminin de kabusu olacaktır.

Özge tarafından Güven'den tamamen kopması için tehdit edilen Neslihan, denize düşerken Serhan'a sarılmak zorunda kalır. Neslihan hem Güven'i korumalı hem de Serhan'ı kontrol altında tutmalıdır.

Düğüm kimsenin hesaba katmadığı biri sayesinde çözülür ama Serhan kendisini yeniden olayların merkezine koyacak bir oyun alanı bulmuştur bile.

Babası Zafer'in karanlık mirasından kendini sıyırmak zorunda olan Tolga'ya Yaman el verir. Mekanda bütün gençler el birliği ile çocuklar için bir eğlence düzenler.

Asi ve Alaz, ölümle burun burunayken birbirlerine ilan-ı aşk ettikten sonra, ilişkilerinde atladıkları boyutun farkındadırlar. Fakat etkinlik sırasında Rüya bütün dünyasını alt üst eden bir bilgi edinir. Şimdi bir karar vermek zorundadır.

Sonraki adımları ile Elif'i haklı mı çıkaracak, yoksa Yaman'a duyduğu büyük aşka sadık mı kalacaktır?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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