Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
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Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen GENÇFEST'e katıldığı için bir kesimin eleştiri yağmuruna tuttuğu ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu. Sagopa Kajmer "Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım" dedi.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ile birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen GENÇFEST'e katılan rapçi Sagopa Kajmer bir kesim tarafından ağır eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya üzerinden hedef tahtasına oturtulan Sagopa Kajmer, Sabah gazetesinden Hakan Uç'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müzisyen olduğunu ve siyasi bir kişiliğinin olmadığını belirten ünlü rapçi "Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"ŞARKILARIMIZLA BÜYÜMÜŞ GENÇLERLE BULUŞMAK HARİKA"

Sagopa Kajmer'in açıklaması şu şekilde; "AK Parti Gençlik Kolları bir festival yapacağını belirtti. Ve bu festival için Cumhurbaşkanlığı makamından arandım. Sahne almam için Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim. Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büyümüş gençlerle buluşmak harika. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3 ŞARKIMI DİNLEDİ"

Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi. Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoş çakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim

"TİCARETİ KAYGISI OLAN BİRİ DEĞİLİM"

Ünlü rapçi sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Daha önce de birçok farklı kesimi temsil eden konserlerde müziğimi icra ettim. O zaman da 'Ticari kaygın mı var?' denilerek eleştirilmiştim. Ticari kaygısı olan biri değilim. Bunu en net bir şekilde astronomik rakamlarla gelen reklam tekliflerini reddetmemden ya da yüzlerce albüm ve şarkımı ücretsiz dijital platformlarda yayınlamamdan anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

helal reis adamsın

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Haber Yorumlarısefa.kural:

CHP’lide olsan,akp organizasyonunda yer almak,insanı bir durumdur.Rahat ol,herkese eşit olmalısın çünkü sen sanatçısın.çünkü insansın,insan olan,kendinden olmayanı ötekileştirmez

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

CHP nin yandaşı değilsen eleştirirler hırsıza hırsız diyenler bunlara göre hepsi ak partili

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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Sagopa ateist değil mi? Ne işi var muhafazakarların içinde?

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Haber YorumlarıArif Duyar:

Gülşen Tarkan hadise milleti ziplatinca birşey yok devlet sanatçı davet edince yalaka hadi ordan

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