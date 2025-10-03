Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Yalova'da 26 Eylül'de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma dün cinayet bürosuna devredildi. Bugün ise "Gel Konuşalım" programına bağlanan görgü tanığı, olay gecesine dair çarpıcı iddialar ortaya attı.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE DOSYA DEVREDİLDİ

Şarkıcı Güllü'nün ölümü, ilk aşamada "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçmişti. Ancak yeni bulgular ve komşuların ifadeleri sonrası dosya dün Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi.

CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMA

"Gel Konuşalım" programında sunucu Ece Erken, görgü tanığına Güllü'nün kızının sevgilisiyle ilgili şu soruyu yöneltti, "Sizin arkadaşınız, Güllü atıldıktan sonra veya daha önce damadım dediği kişiyi mi gördü? Yani Güllü'nün kızının sevgilisi evde miydi?"

Tanık bu soruya net şekilde "Evet" yanıtını vererek, olay gecesi evde Güllü'nün kızının sevgilisinin de bulunduğunu iddia etti. Bu açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"SULTAN CENAZEDE YOKTU"

Tanık ayrıca, o gece evde Güllü'nün kızıyla birlikte Sultan isimli bir arkadaşının da bulunduğunu doğruladı. Ancak Sultan'ın cenazeye katılmadığını belirten tanık, "Bu işi çözecek kişi Sultan'dır ama ortada yok. Polis onu bulacak, getirecek" ifadelerini kullandı. Sultan'ın ortadan kaybolması, soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

KIYAFET ÇELİŞKİSİ: KAMERALARLA MI OYNANMIŞ?

Tanığın dikkat çektiği bir başka nokta ise kıyafetler oldu. İddiaya göre Güllü, düşmeden önce siyah elbise giyerken, yerde bulunduğunda üzerinde pijama vardı. Tanık sözlerini şu şekilde sürdürdü: Bakın şöyle bir şey oluyor. Bak o gece o gece aşağı düştüğü zaman güllünün üstünde siyah bir elbise vardı biliyorsunuz. Hepimiz görüyoruz ama aşağıdaki hali pijaması vardı üstünde Yani anı anında aşağı atılsa bu kadın elbisesiyle.

Program sunucuları ise bu durum sonrası, "Kayıtlarla mı oynanmış" ifadelerini kullandı.