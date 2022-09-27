Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde de başrol oynayan Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Uğur Güneş yeni sezon için anlaşma yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş bu sezon 'Avcı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
BİR ASKERE HAYAT VERECEK
Can Emre'nin yöneteceği dizi TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide Uğur Güneş "Hakan" adlı bir askere hayat verecek.
PARTNERİ BELLİ OLMADI
Güneş'in partneri henüz belli olmadı.
Uçak kazasında ölen Aselsan mühendislerinin de hikayesinin de işleneceği diziyi Diriliş Ertuğrul'u da yazan Atilla Engin kaleme alıyor.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan 'Urfalıyım Ezelden' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında 'Seddülbahar 32. Saat' dizisinde yer aldı.
2015 – 2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında 'İsimsizler' dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.
Uğur Güneş'in Oynadığı Diziler
Kanunsuz Topraklar / Davut /2021
Bir Zamanlar Çukurova / Yılmaz Akkaya / 2018-2020
İsimsizler / Kaymakam Fatih /2017
Seddülbahir 32 Saat / Hüseyin /2016
Diriliş: Ertuğrul / Tuğtekin /2015 - 2016
Urfalıyam Ezelden / Çetin /2014
Düşler ve Umutlar / 2014
Benim İçin Üzülme / 2013
Yeniden Başla / 2011
Uğur Güneş'in Oynadığı Filmler
Dumlupınar: Vatan Sağolsun / 2020
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu / Cemal Tunalı / 2019
Tamam Mıyız? / Serhat / 2013
Şeytan-ı Racim / Emrah / 2013