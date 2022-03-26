Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Spor Kulübü yararına düzenlenen konserde sahne alan Ekin Uzunlar, Karadeniz ve sevilen şarkılarını davetliler için seslendirdi.

Denizli 1. Amatör Lig takımlarından Merkezefendi Spor Kulübü yararına konser düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen ve Ekin Uzunların sahne aldığı konsere, davetliler tarafından yoğun ilgi vardı. Karadeniz müziğinin sevilen sesi Halk Müziği Sanatçısı Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarını davetliler için seslendirdi. Kemençesi ile de şov yapmayı ihmal etmeyen Uzunlar'a Merkezefendi Spor Kulübünün forması konser sonunda hediye edildi.

"Gurur duyuyoruz"

Gecenin anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma yapan Merkezefendi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Karapınar, "Merkezefendi Spor Kulübü olarak amatör kümede mücadele ediyoruz. Her şey çocuklarımız, her şey gençlerimiz için. Sözde değil, biz bu işe özde yürek koyduk. Amatör spor camiasının en büyük sıkıntısı maddi kaynak oluşturmaktır. Biz 'Kendi finansımızı kendimiz oluşturalım' diyerek bu yola çıktık. Bizleri bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığınız için sizleri bizler alkışlıyoruz" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde sağlık desteği

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar'ın Denizli konserine sağlık desteği verdi. Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konser, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. - DENİZLİ