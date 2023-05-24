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Ekin Uzunlar gençleri coşturdu

Ekin Uzunlar gençleri coşturdu

Magazin Haberleri

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nde sahne aldı.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nde sahne aldı.

Düzce Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik konserinde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı. Anıtpark Meydanı'nda gerçekleşen konsere binlerce kişi katılım sağladı. Sevilen parçalarıyla konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Ekin Uzunlar, sahne performansıyla gençleri doyasıya eğlendirdi.

Başkan Özlü müjdeyi verdi

Düzce halkının daha mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamaları için canla başla çalıştıklarını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, müjde vererek Ağustos ayında 9 gün konser yapacaklarını belirtti.

Öte yandan Düzceli sanatçı DJ Uğur da konser öncesi alanda bulunanlara unutulmayacak bir gece yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Düzce Belediyesi Karadeniz Gençlik Magazin Haberler

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