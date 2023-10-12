Dünya moda ikonları Gigi Hadid, Cate Blanchett, Tilda Swinton gibi ünlülerin de yer aldığı 'The Style Researcher dergisi' tarzı, stili, ürettiği içerikler ve gerçekleştirdiği projelerle dünyaca ünlü markaların tercihinde ilk sırada yer alan sosyal medya fenomeni Özyurt'a Ekim sayısı kapağında yer vererek, ilk kez bir Türk Influencer'ı kapağına taşıdı.

Ekim Ayı Kapak Yıldızı Bir Türk Oldu

EKİM AYI KAPAK YILDIZI BİR TÜRK OLDU

Dünya moda ikonları Gigi Hadid, Cate Blanchett, Tilda Swinton gibi ünlülerin de yer aldığı 'The Style Researcher dergisi' tarzı, stili, ürettiği içerikler ve gerçekleştirdiği projelerle dünyaca ünlü markaların tercihinde ilk sırada yer alan sosyal medya fenomeni Özyurt'a Ekim sayısı kapağında yer vererek, ilk kez bir Türk Influencer'ı kapağına taşıdı.

İtalya'nın popüler moda dergisi The Style'ın yeni sayısında ilk kez bir Türk influencer kapak olarak yer aldı. Gigi Hadid, Cate Blanchett, Tilda Swinton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı ve dünya modasının nabzını tutan The Style Researcher, yeni sayısında Özgür Özyurt'u kapağına taşıyarak geniş bir röportaj yaptı.

İTALYAN MODA DERGİSİ THE STYLE BİR İLKE İMZA ATTI!

İtalya'da Türk yapımlarının giderek popülerleşmesi ve Türk oyunculara olan ilgi influencerları da mercek altına aldı. İtalyan moda dergisi, Özgür Özyurt ile tanıştıktan sonra 15 kişilik profesyonel bir ekiple tasarımcı Hilal Keşan imzalı 30 parçalık bir moda çekimi gerçekleştirdi.

Moda direktörlüğünü Olga Kalemci'nin yaptığı kapak çekimlerinde, özel röportajı True Victoria kaleme aldı.

Özgür Özyurt'un kapağında yer aldığı The Style Researcher'ın Ekim sayısı basılı ve dijital olarak tüm İtalya'da yayınlandı.