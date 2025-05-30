EİB Moda Tasarım Yarışması'nda İEÜ Mezunları Fırtına Gibi Esti

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 'Küresel Göçebe' temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'na, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunlarının başarısı damga vurdu.

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Sercan İzci, 'Asıl Sahip' isimli koleksiyonuyla yarışmanın birincisi olurken, Enes Yolcu da 'Arta Kalan' adlı çalışmasıyla ikincilik elde etti. Çok sayıda iddialı tasarım arasından seçilerek büyük başarıya ulaşan İzci ve Yolcu, para ödülünün yanı sıra yurt dışı eğitim bursunun da sahibi oldu. Daha önce IF Wedding Fashion kapsamında gerçekleştirilen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda da birincilik gururunu yaşayan İzci ve Yolcu, ödüllerini seri haline getirdi.

"Kızılderililer ilham verdi"

'Asıl Sahip' adını verdiği koleksiyonu hazırlarken, yarışmanın temasına da uygun olarak Kızılderililer'in kendi kültürlerini yaşatmak üzerine verdiği mücadeleden esinlendiğini ve o döneme ait motiflere yer verdiğini söyleyen Sercan İzci, "Koleksiyonda yer alan 4 kıyafet de kadınlar içindi. Tasarımlarımda yıkanmış denim kumaşlar ve serigrafi baskılar yoğunluktaydı. Mevcut kumaşlara farklı dokular kattım. Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdim. Açıkçası finale kaldıktan sonra ödüle ulaşacağıma inanıyordum. Öyle de oldu, çok mutluyum. Yarışmada elde ettiğim yurt dışı eğitim bursundan yararlanarak Avrupa'da eğitim almayı düşünüyorum. Bu eğitimin, moda alanındaki hedeflerim için bana çok değerli kazanımlar katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İğne oyalarını Ödemişli kadınlar yaptı"

Yaklaşık 4 aylık çalışma sonucunda koleksiyonunu tamamladığını belirten Enes Yolcu ise, "Tasarımlarımı hazırlarken geleneksel Türk kültüründen ilham aldım. Giysilerimde kaşmir kumaşlar, el işçilikleri ve iğne oyaları ön plana çıktı. Geçmiş ile günümüzü birleştiren, yenilikçi ve dikkat çekici bir koleksiyon oldu. İkisi erkekler, ikisi de kadınlar için olmak üzere toplam 4 kıyafet tasarladım. İğne oyalarını Ödemiş'teki kadınlarımız yaptı. Koleksiyonun her aşamasına çok emek verdim, ödüle ulaşmak da beni mutlu etti. İtalya'da, moda alanında yüksek lisans yapma hedefim vardı. Yurt dışı eğitim bursunu almak, bu açıdan çok güzel oldu. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek, kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Beni ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR